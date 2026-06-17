株主資本主義経営と介護現場の価値観の隔たりを埋めるために奔走した期間は今でも忘れることができません。 今でこそウェルビーイング経営を実践して東京都内・神奈川県を中心に11棟にのぼる介護付き有料老人ホーム「アライブ」の平均稼働率が9割以上を維持し、現場で働く介護職員一人ひとりが老人ホームを終の棲家ではなく、元気になって家に帰ることができる場に変えようと一生懸命働いてくれています。