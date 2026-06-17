徳島市のアミコビルに6月17日、三越徳島のギフトセンターが開設され、お中元商戦がスタートしました。三越徳島のお中元センターは、アミコ東館5階に17日、開設されました。最近はネット販売が主流となっていて、2025年のお歳暮販売から店頭の見本品をなくし、過去に購入履歴がある利用者にカタログを郵送しています。三越がお中元商戦にむけてそろえた商品は約2200点。お中元商品の定番であるゼリーやビ&#