“あいまい”をテーマにした、モダンで洗練された店内日本橋駅から徒歩約5分の場所にあるホテル「HOTEL K5」内に、「CAFE DANCE」はあります。以前は別のカフェとして営業していましたが、2025年3月にリニューアルオープンしました。店名のダンスには、“日常に小さなきらめきを見出すことで、何気なく過ぎる日常の中の心躍る瞬間に立ち会える場所を提供したい”という思いが込められています。建物は4階建て。2〜4階は宿泊スペー