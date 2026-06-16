日本橋駅から徒歩約5分の場所にあるホテル「HOTEL K5」内に、「CAFE DANCE」はあります。以前は別のカフェとして営業していましたが、2025年3月にリニューアルオープンしました。

店名のダンスには、“日常に小さなきらめきを見出すことで、何気なく過ぎる日常の中の心躍る瞬間に立ち会える場所を提供したい”という思いが込められています。

建物は4階建て。2〜4階は宿泊スペースになっていて、カフェを利用する宿泊者も多いんだとか。

店内は旧・第一国立銀行の別館をリノベーションして作られています。床のタイルはあえて103年前の当時のものをそのまま使い、どこか懐かしさを感じる空間に。観葉植物も多く気負いなく過ごせる空間が広がっています。



ご褒美CHECK

キャッチーな赤い椅子は北欧から運んできたもの。座り心地がよくゆったりと過ごすことができます。

大きな窓が2面あり光が差し込んでいる店内。4人掛けのテーブルが7台、窓側にはカウンター席が8席ほどあり、カウンター席では外の景色を楽しみながらゆっくりと過ごすことができます。

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カウンター席付近にはコンセントも完備。近くは証券会社などのオフィスが多いため、コーヒーを片手に出勤前や退勤後にパソコン作業をする人も多いそう。

空間を手掛けたのは「HOTEL K5」ホテルを監修した建築家ユニット「CLAESSON KOIVISTO RUNE（くらーそん こいゔぃすと るーね）」。スウェーデンを拠点に活動する彼らの感性と、日本の歴史が溶け合う特別な空間に仕上げられています。

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店内の温かな雰囲気を引き立てるランタン。客室でも使われているものと同じデザインで、ホテルの空気感をさりげなく感じられます。

カフェの隣にはレストランがありますが、あえて壁は設けず、什器（じゅうき）だけでゆるやかに区切られたつくりに。境界があいまいなことで、独特の空気感が生まれています。



焼きたてのワッフルに自分好みでオプションをチョイス

「クラシックワッフル」1200円（有塩バターシロップつき）

朝8〜11時（10時30分LO）の間、ブレックファストメニューを提供している「CAFE DANCE」。ワッフルを使ったメニューが充実していて、今回は一番人気の「クラシックワッフル」を注文しました。

上から時計回りに「ホイップクリーム」100円、「メープルシロップ（無料）」、「ブルーベリージャム」100円

有塩バターとメープルシロップはセットでついていますが、オプションで「ホイップクリーム」、「ブルーベリージャム」を追加することもできます。

そのままでもほんのり甘く、生地の風味がしっかり。有塩バターでコクをプラスし、メープルシロップをかければ一気にデザート感覚に。味の変化を楽しめるのも魅力です。

ご褒美CHECK

注文を受けてから焼き上げるホームメイドワッフル。表面は軽やかにふわっと、中はもっちりとした食感に仕上がっています。

トロッとしたブルーベリーソースと甘さ控えめのホイップクリームの組み合わせは、酸味と甘さのバランスがよく、さわやかな味わいが楽しめます。

ワッフル以外にもいろいろ楽しみたい、という朝には、プラス900円でドリンクとミニサラダまたはミニスープがつく「モーニングセット」に変更することもできます。

モーニングセット「ホットコーヒー」、「アイスティー」

飲み物はブレンドコーヒー、紅茶から好きな方を選びます。どちらもアイスとホットから選択できます。

コーヒーは「CAFE DANCE」としてリニューアルする前に入っていたカフェ「Switch Coffee Tokyo（すうぃっち こーひー とうきょう）」の豆を引き継いで使用しているんだとか。

左から、モーニングセット「にんじんのスープ（ミニサイズ）」、「芽キャベツとパルメザンチーズ（ミニサイズ）」

サイドメニューは、「季節のサラダ」か「季節のスープ」からセレクトできます。取材時（2026年4月時点）は、「芽キャベツとパルメザンチーズ（ミニサイズ）」と「にんじんのスープ（ミニサイズ）」のラインナップでした。

「芽キャベツとパルメザンチーズ」のサラダは、オリジナルのドレッシングの主張が強すぎず、さっぱりとした味わい。ほのかなチーズの塩味と野菜本来の味をそのまま楽しめます。

クルトン、チャービル、バジルソースが入った「にんじんのスープ」。素材本来の味を生かした、口当たりなめらかな舌ざわりです。しっかり濃厚なので、ミニサイズですが食べごたえがありました。

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季節の食材を使ったサラダとスープ。年に4回ほど具材の内容が変わるそうで、来店するごとに新しい味に出合うことができそうです。

「サーモンエッグベネディクトワッフル」1800円

お食事系を楽しみたいという人には、スモークサーモン、ほうれんそう、半熟卵が色鮮やかにトッピングされた「サーモンエッグベネディクトワッフル」がおすすめ。

ほかにも「ワッフルサンドイッチ （2ピース）」1600円、「カンパーニュトーストプレート」1800円など、豊富な朝食メニューが揃っています。



ヨーグルトやサラダも！ 軽く食べたい朝でも安心

「プレーンヨーグルト」600円、「はちみつ」100円

朝ごはんは軽く済ませたいという方におすすめなのが、お店オリジナルの「プレーンヨーグルト」。軽やかでなめらかなヨーグルトには余計な雑味がなく、ほのかな酸味が心地よく舌に広がります。

トッピングは「はちみつ」と「ブルーベリー」の2種類があり、どちらもプラス100円で追加することができます。はちみつは容器たっぷり入っているので、躊躇することなくぜいたくにトッピングすることができました。

「ブッラータチーズと生ハムのサラダ」1500円

サイドメニューには、生ハムとチーズの塩味がクセになる、通年人気の「ブッラータチーズの生ハムサラダ」も。さまざまなニーズに合わせた料理が揃っているので、その日の気分に合わせて選べます。

ホッと落ち着く店内で楽しむブレックファスト。駅からのアクセスもよく、いつもとは少し違うゆったりとした朝を過ごしたいときにぴったり。ぜひ「CAFE DANCE」で、心ほどける朝食タイムを過ごしてみてはいかがでしょうか。



■CAFE DANCE（かふぇ だんす）

住所：東京都中央区日本橋兜町3-5 1F

TEL：なし

営業時間：8〜22時※ブレックファースト8〜11時（10時30分LO）、ブランチ12〜18時 (17時30分LO)※休日はブランチ11時30分〜18時 (17時30分LO)、イブニング19〜22時 (21時30分LO)

定休日：無休

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Text：藤原早菜（vivace）

Photo：CAFE DANCE、藤原早菜（vivace）



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●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。