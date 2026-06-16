園児との交流を通じて保育の仕事を学んでもらおうと16日、大分市で高校生が職場体験を行いました。 【写真を見る】高校生が保育の仕事を体験チアダンスや給食の見守り…現場で学ぶ大分 この職場体験は、スマイスセレソンスポーツ幼児園三佐が竹田市の稲葉学園高校の生徒を受け入れて初めて行ったものです。 参加した4人の生徒は、1歳児から5歳児までのクラスに分かれて仕事を体験。園児と一緒にチアダンスに参加した