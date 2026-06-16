クマの出没が、山間部だけでなく人の生活圏でも問題となる中、「人が気づく前にクマを見つける」ためのシステムが発表されました。SOREST株式会社は6月16日、AIでクマを検知する「MIRAI-X KUMA（みらいえっくす くま）」を発表。6月22日から出荷を開始するとしています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】開発したのは、情報セキュリティ関連の実績を持つ韓国・ソウルのMarkAny Co., Ltd.。販売を行うSOREST株