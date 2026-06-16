クマの出没が、山間部だけでなく人の生活圏でも問題となる中、「人が気づく前にクマを見つける」ためのシステムが発表されました。

SOREST株式会社は6月16日、AIでクマを検知する「MIRAI-X KUMA（みらいえっくす くま）」を発表。6月22日から出荷を開始するとしています。

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開発したのは、情報セキュリティ関連の実績を持つ韓国・ソウルのMarkAny Co., Ltd.。販売を行うSOREST株式会社は、同社の日本拠点です。

「MIRAI-X KUMA」は、AIに日本国内で撮影されたクマ（ツキノワグマ、ヒグマ）の映像データを中心に学習させ、日本の環境に合った検知モデルを採用。クマの見え方は、季節や天気、時間帯、地域によって変わるため、海外の汎用的なデータだけでは十分な検知精度を確保できない場合があるからだとしています。

このシステムでは、監視カメラに映った映像をAIが確認し、クマを見つけるとパトライトやスマートフォンの通知、メールなどで知らせます。また、既存の放送設備と接続し、音声で注意を呼びかける使い方も想定されています。

すでに設置されている監視カメラとつなげて使うことも可能です。たとえば、河川や道路を見守るカメラを活用すれば、新たに多くのカメラを設置しなくても導入しやすくなります。

獣害マップや地図系クラウドサービスとの連携も考慮されています。オプションで生成AIとの連携機能も用意されており、利用者の映像データが一般に公開されることはないとのこと。

運用方法は、パソコンを使うタイプとエッジデバイスを使うタイプがあります。パソコンでは最大30台、エッジデバイスでは最大2台の監視カメラ映像を分析できます。

利用場所としては、工場、学校、病院、公園、駐車場、キャンプ場、スーパーのほか、山道や倉庫、太陽光発電施設、鉄道や道路の保守現場などが想定されています。

価格はオープン価格。販売は、商社やIT販売事業者、監視カメラ販売事業者などを通じて行われます。無料で試せる試用キットも用意しているとのことです。

クマ対策では、いち早く存在に気づき、人が近づかないようにすることが重要です。既存のカメラを活用しながら注意喚起につなげられる仕組みとして、自治体や事業者からの関心を集めそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026061601.html