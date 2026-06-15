サッカー元日本代表の鈴木啓太氏（44）が2026年6月15日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、北中米ワールドカップ（W杯）の日本対オランダ戦の感想を語った。「印象に残った選手」として、同点ゴールを決めたMF中村敬斗選手とGK鈴木彩艶選手の名前を挙げた。守備面での良かった部分についても言及日本代表は日本時間6月15日、W杯グループF初戦でオランダと対戦した。日本は後半5分、DFファン・ダイク選手のヘディングで先制を許し