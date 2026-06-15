阿波市土成町の熊谷寺でアジサイが見ごろを迎え、梅雨空に彩りを添えています。（記者）「梅雨の境内を優しく彩る、淡い色のアジサイ心が洗われますね」阿波市土成町にある熊谷寺では、境内や参道、それに池のほとりなど、至るところにアジサイが植えられています。洋アジサイを中心にガクアジサイなど、その数約1500株です。（山口から）「実にきれい。同じ色がないので、そのあたり綺麗だなって思います」（アメリカから）「美し