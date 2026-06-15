麻薬・覚せい剤などの不正薬物や、拳銃・武器などの密輸が後を絶ちません。特に近年は、海外からの不正薬物の運搬を依頼され、いわゆる「運び屋」になり摘発されるケースが増えているといいます。そんな中、函館関税が「密輸ダイヤルの歌」を制作。公式Instagramで公開したところ、なぜか笑いとツッコみが殺到する事態に(笑)。予想外の反響を呼んだ密輸ソングが、こちらです!!密輸ダイヤルの歌ができたワン!FMラジオ局の、おがわと