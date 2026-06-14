1軍昇格の宮下が2号2ランなど4安打「弟の誕生日に打ててよかったです」■ロッテ 6ー4 DeNA（14日・ZOZOマリン）DeNAは14日、ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ戦に4-6で敗れ、交流戦全6カードで負け越しを喫した。交流戦は5勝13敗と大失速。相川亮二監督は「なかなか噛み合わない試合が多くなってしまった。打線の繋がりというものもなかなかつくれなかった」と肩を落とした。それでもこの日は、3度目の1軍昇格となったド