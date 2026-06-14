「世界が知りたい、旅がしたい」――。13日に放送されたTBS系トーク番組『人生最高レストラン』(毎週土曜23:30〜)に、俳優の山口智子がゲスト出演。大ヒットドラマ『ロングバケーション』(96年、フジテレビ系)以降、約8年間ドラマ出演がなかった理由や、旅に魅了された日々について語った。山口智子番組では、社会現象にもなった『ロングバケーション』後にドラマ出演がなかった時期について話題に。加藤浩次から「ロンバケ以降、