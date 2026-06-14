保育園にお迎えに行ったとき、わが子が誰とも遊ばず、床にあるゴミを並べているのを見たら落ち込むでしょう。【画像】「えっ…？そうだったの……？」 これが「発達障害児」にみられることのある行動です（5つ）周りの子が通常級に行けるのに自分の子は支援学校判定を受けたら、周りをうらやんだりねたんだりします。これは人として当たり前の感情だと思います。さて、私は先輩ママとして「親はどんな心構えで子どもの成長や