13日（土）は、西日本から東日本の太平洋側や北日本では雲が広がりやすく、所によりにわか雨や雷雨があるでしょう。南西諸島もくもりや雨となる見込みです。北日本や南西諸島では、雷を伴った激しい雨の降る所もありそうです。その他の地域は概ね晴れるでしょう。最高気温は、南西諸島では平年より低い所がありますが、その他の地域は平年並みか高い予想です。西日本や東日本では30℃以上の真夏日となる所もありそうです。最近では