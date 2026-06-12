2026年で連載開始50周年を迎えた秋本治先生が描いた『こちら葛飾区亀有公園前派出所』、通称『こち亀』。週刊少年ジャンプで連載されながら、1996年から2004年までフジテレビ系列でアニメも放送されていた。そのこち亀の連載開始50周年を記念した、新アニメプロジェクト始動が2025年末に発表された。詳細は未だに発表されていないものの、20年以上ぶりの復活にファンは心を躍らせている。今回は、制作陣に届けたい、新作アニメでぜ