こち亀新アニメ！ぜひアニメ化してほしいエピソードたち！！！
2026年で連載開始50周年を迎えた秋本治先生が描いた『こちら葛飾区亀有公園前派出所』、通称『こち亀』。週刊少年ジャンプで連載されながら、1996年から2004年までフジテレビ系列でアニメも放送されていた。そのこち亀の連載開始50周年を記念した、新アニメプロジェクト始動が2025年末に発表された。詳細は未だに発表されていないものの、20年以上ぶりの復活にファンは心を躍らせている。今回は、制作陣に届けたい、新作アニメでぜひアニメ化してほしいこち亀原作エピソードを紹介。アニメが終了した2004年12月以降に描かれた、個人的に推したいこち亀未アニメ化エピソードを選んでみた。
百円ショップ大論争!!の巻（150巻）
日常的に百円ショップを愛用し、その便利さとコストパフォーマンスを熱く語る両さんや本田。超大金持ちの中川と麗子が「自分たちもよく行く」との発言に驚き、話を聞いてみると、中川と麗子が通うのは「一万円均一ショップ（いちきん）」だった。一万円の缶コーヒー、一万円のプリン、一万円の……両さんと本田は一般人には到底手が出ないような驚愕のアイテムの数々を目の当たりにし……。
100人両さん大暴れ!!の巻（155巻）
両さんは、中川生物化学研究所の最新スーパーコンピュータ『人格解析機ミリオン』のモニターを20万円で引き受けた。両さんの脳内の潜在意識を100人立体映像の両さんとして表示させると……
スーパーバイオリニスト両津!!の巻（155巻）
葛飾署の音楽会に向け、楽器の練習を始める派出所メンバーたち。だが両さんがバイオリンを選ぶと、部長から「品のないおまえには無理」と嘲笑われてしまう。ムキになった両さんは、麗子の恩師・ガンディーニにバイオリンの教えを乞う事に。部長を見返したい一心でバイオリンに打ち込み……。
夏の冒険島の巻（164巻）
町会主催で、子どもたちが島でキャンプをする事に。付添い役の両さんは、町会が雇ったアルバイト人員の人件費を一人占めにしようと そのサバイバル能力をフル活用し奮闘する。だが突然、島に台風が直撃し……。
永遠（とわ）の腕時計の巻（200巻）
注文していた高級時計が届いて喜ぶ両さん。部品がほしいと古い腕時計を探していると、夏春都から「壊れているから取っておいても仕方ない」という腕時計を譲り受けるが、亡夫が戦地で使っていた物と知り、受け取るのをためらう。その後、突如両さんはアメリカに渡り……。
どれも面白、感動があるエピソードなので、ぜひアニメ化してもらいたいと思う。
そして、注目されたのが声優。旧アニメ版からは一新するそうで、主人公・両津勘吉の声優を務めたラサール石井さんから変更になってしまうそうだ。両津勘吉と言えばあのラサール石井さんの声というイメージが強いファンも多く、残念ではあるが、新しい両津勘吉というキャラクターに期待しよう！！！
（Written by 大井川鉄朗）
日常的に百円ショップを愛用し、その便利さとコストパフォーマンスを熱く語る両さんや本田。超大金持ちの中川と麗子が「自分たちもよく行く」との発言に驚き、話を聞いてみると、中川と麗子が通うのは「一万円均一ショップ（いちきん）」だった。一万円の缶コーヒー、一万円のプリン、一万円の……両さんと本田は一般人には到底手が出ないような驚愕のアイテムの数々を目の当たりにし……。
100人両さん大暴れ!!の巻（155巻）
両さんは、中川生物化学研究所の最新スーパーコンピュータ『人格解析機ミリオン』のモニターを20万円で引き受けた。両さんの脳内の潜在意識を100人立体映像の両さんとして表示させると……
スーパーバイオリニスト両津!!の巻（155巻）
葛飾署の音楽会に向け、楽器の練習を始める派出所メンバーたち。だが両さんがバイオリンを選ぶと、部長から「品のないおまえには無理」と嘲笑われてしまう。ムキになった両さんは、麗子の恩師・ガンディーニにバイオリンの教えを乞う事に。部長を見返したい一心でバイオリンに打ち込み……。
夏の冒険島の巻（164巻）
町会主催で、子どもたちが島でキャンプをする事に。付添い役の両さんは、町会が雇ったアルバイト人員の人件費を一人占めにしようと そのサバイバル能力をフル活用し奮闘する。だが突然、島に台風が直撃し……。
永遠（とわ）の腕時計の巻（200巻）
注文していた高級時計が届いて喜ぶ両さん。部品がほしいと古い腕時計を探していると、夏春都から「壊れているから取っておいても仕方ない」という腕時計を譲り受けるが、亡夫が戦地で使っていた物と知り、受け取るのをためらう。その後、突如両さんはアメリカに渡り……。
どれも面白、感動があるエピソードなので、ぜひアニメ化してもらいたいと思う。
そして、注目されたのが声優。旧アニメ版からは一新するそうで、主人公・両津勘吉の声優を務めたラサール石井さんから変更になってしまうそうだ。両津勘吉と言えばあのラサール石井さんの声というイメージが強いファンも多く、残念ではあるが、新しい両津勘吉というキャラクターに期待しよう！！！
（Written by 大井川鉄朗）