ことし2026年2月伊豆市の住宅で起きた強盗事件で、新たに逮捕された男が別のグループから実行役などを集めていたとみられることがわかりました。12日朝送検された指定暴力団・住吉会系の組員（41）は、2月伊豆市修善寺の店舗兼住宅に侵入し、現金およそ20万円などが入った金庫を奪った疑いがもたれています。この事件では、実行役の男なども逮捕されていますが、組員とは直接の面識はなかったとみられることが捜査関係者への