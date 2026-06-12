結婚してから半年。妻は戸惑っていた。自分の目の前にいる夫は「一体何者なのか…？」と――。お互い愛し合い理解し合って結婚したはずの夫のことが、全くわからなくなっていた。一緒に住んでいる夫に感じる違和感の正体とは…？【漫画】『夜顔 私が知らない、夫の秘密。』を読む付き合って3カ月でプロポーズされ、幸せな結婚生活を送っていた付き合って3カ月でプロポーズされてスピード結婚した夏菜。夏菜は毎日がとても幸せだっ