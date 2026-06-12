【ホラーミステリー】「この人…本当に夫？」冷たい恐怖が迫る！夫への“違和感”の正体に考察が止まらない【作者に聞く】
結婚してから半年。妻は戸惑っていた。自分の目の前にいる夫は「一体何者なのか…？」と――。お互い愛し合い理解し合って結婚したはずの夫のことが、全くわからなくなっていた。一緒に住んでいる夫に感じる違和感の正体とは…？
【漫画】『夜顔 私が知らない、夫の秘密。』を読む
付き合って3カ月でプロポーズされてスピード結婚した夏菜。夏菜は毎日がとても幸せだった。夫・敏行に出会う前までは恋愛してもフラれてばかりの、いわゆる“サレカノ体質”で、自分には恋愛も結婚もできないと思っていたのだが、そんな夏菜のことを敏行は「なにがあっても、俺は夏菜だけだから」とやさしく包み込んでくれた。
しかしある日を境に、夏菜は敏行に違和感を感じるようになる。日によって敏行が別人に見えることが増えてきたのだ。そんなある日、出張と言って出かけた敏行らしき男を街で見かける。「こんなところにいるわけないのに…」。その男は白いワンピースの女性と親しげに歩いていた。
夏菜の不信感に追い打ちをかけるように、マンションの集合ポストに差出人不明の“写真”が届き、物語は少しずつ不穏な方向へと動き出す。そんなとき、夏菜は大学時代の元カレ・康太と偶然再会する。そして康太の口から衝撃の真実を知らされるのだが――!!
本作『夜顔 私が知らない、夫の秘密。』は、原作をさぶれさん、漫画を空白(あしろ)さんが担当し、全5巻が発売された人気漫画である。今回は漫画家の空白(@ashirocks_989)さんに本作について話を聞いてみた。
――「夫の秘密」を描いた本作ですが、原作を読んだときの空白さんの率直な感想を教えてください。
最初に「ミステリー要素がある」ということは伝えられていましたが、まったく予想していなかった展開になっていって、とてもおもしろかったのを覚えています。夫の違和感の原因がただの浮気より複雑だったことに驚き、これを妻がどう解決していくのかを早く知りたくてどんどん読み進めました。
――タイトルの「夫の秘密」というキーワードから「浮気」が真っ先に頭に浮かびますよね。私もホラーミステリーの展開に驚きました。本作の中で「細かいところだけどここを見てほしい」というシーンを教えてください。
妻が夫に違和感を覚えるシーンがいくつかあるのですが、最初の帰宅シーンでの貼り付いたような夫の笑顔は、得体の知れないものが目の前にいるような不気味さを出したい！と思って、特に力を入れて描きましたので、ぜひ見てほしいです。
――ホラーの描写を得意とする空白さんが力を入れて描いたシーンということですね！
はい。コメディっぽいものを描くのも好きなんですが、ホラー系の暗い漫画は得意とするところです。ぜひ「夫の秘密とは何なのか？」を楽しみに読み進めてくださいね。
物語は元カレ・康太の登場で大きく動き出す。夏菜とともに夫・敏行の秘密について調べてくれる康太は敵か味方か!?仲良し姉妹だと思っていた妹・深冬の謎の行動の理由は…？ポストに写真を入れた差出人の正体は…？考察をしながら読み進めてみよう。ページをめくる手が止まらない…！
取材協力：空白(@ashirocks_989)
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【漫画】『夜顔 私が知らない、夫の秘密。』を読む
付き合って3カ月でプロポーズされてスピード結婚した夏菜。夏菜は毎日がとても幸せだった。夫・敏行に出会う前までは恋愛してもフラれてばかりの、いわゆる“サレカノ体質”で、自分には恋愛も結婚もできないと思っていたのだが、そんな夏菜のことを敏行は「なにがあっても、俺は夏菜だけだから」とやさしく包み込んでくれた。
しかしある日を境に、夏菜は敏行に違和感を感じるようになる。日によって敏行が別人に見えることが増えてきたのだ。そんなある日、出張と言って出かけた敏行らしき男を街で見かける。「こんなところにいるわけないのに…」。その男は白いワンピースの女性と親しげに歩いていた。
夏菜の不信感に追い打ちをかけるように、マンションの集合ポストに差出人不明の“写真”が届き、物語は少しずつ不穏な方向へと動き出す。そんなとき、夏菜は大学時代の元カレ・康太と偶然再会する。そして康太の口から衝撃の真実を知らされるのだが――!!
本作『夜顔 私が知らない、夫の秘密。』は、原作をさぶれさん、漫画を空白(あしろ)さんが担当し、全5巻が発売された人気漫画である。今回は漫画家の空白(@ashirocks_989)さんに本作について話を聞いてみた。
――「夫の秘密」を描いた本作ですが、原作を読んだときの空白さんの率直な感想を教えてください。
最初に「ミステリー要素がある」ということは伝えられていましたが、まったく予想していなかった展開になっていって、とてもおもしろかったのを覚えています。夫の違和感の原因がただの浮気より複雑だったことに驚き、これを妻がどう解決していくのかを早く知りたくてどんどん読み進めました。
――タイトルの「夫の秘密」というキーワードから「浮気」が真っ先に頭に浮かびますよね。私もホラーミステリーの展開に驚きました。本作の中で「細かいところだけどここを見てほしい」というシーンを教えてください。
妻が夫に違和感を覚えるシーンがいくつかあるのですが、最初の帰宅シーンでの貼り付いたような夫の笑顔は、得体の知れないものが目の前にいるような不気味さを出したい！と思って、特に力を入れて描きましたので、ぜひ見てほしいです。
――ホラーの描写を得意とする空白さんが力を入れて描いたシーンということですね！
はい。コメディっぽいものを描くのも好きなんですが、ホラー系の暗い漫画は得意とするところです。ぜひ「夫の秘密とは何なのか？」を楽しみに読み進めてくださいね。
物語は元カレ・康太の登場で大きく動き出す。夏菜とともに夫・敏行の秘密について調べてくれる康太は敵か味方か!?仲良し姉妹だと思っていた妹・深冬の謎の行動の理由は…？ポストに写真を入れた差出人の正体は…？考察をしながら読み進めてみよう。ページをめくる手が止まらない…！
取材協力：空白(@ashirocks_989)
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