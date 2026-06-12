日本サッカー協会は12日、FIFAワールドカップ2026に臨むSAMURAI BLUE(日本代表)において、主将を務める遠藤航選手(バプールFC)が負傷のためチームを離脱すると発表した。これに伴い、町野修斗選手(ボルシア・メンヘングラートバッハ)が新たに招集されることが決定した。遠藤航選手遠藤選手は自身のSNSを通じて今回の決断を報告。「発表にあった通りW杯メンバーから離脱する事になりました」と切り出し、「怪我をしてからここまで、