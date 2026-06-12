6月12日現在、関東甲信まで梅雨入りをしました。梅雨になると「髪が広がる」「うねりが強くなる」といった髪の悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか。「湿度が高くなる季節は、髪が水分を吸収しやすくなるため、クセや広がりが出やすくなる」と話す美容師の津田恵さんに、梅雨の髪悩みが起こる原因と、今日からできる対策を聞いてみました。【えっ？】コレで髪の広がり＆うねりが防げる！湿気ブロック対策を一挙に見