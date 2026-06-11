徳島市の阿波踊りまであと2か月、市内の工房では今、お囃子を奏でる「みさと笛」の製作がピークを迎え、職人が作業に追われています。阿波踊り開幕まで2か月、徳島市では今、職人がよしこのの音色を奏でる「みさと笛」づくりに追われています。徳島市の笛職人・神下夢月さんは、この道30年以上。もともと笛の奏者だった神下さんは、より良い笛と出会うため、自分で作ることを決意しました。材料である県産の篠竹を自ら仕入れ