夏の味覚を代表する高級魚「ハモ」の水揚げが小松島市で始まっています。（記者）「甘みが特徴の徳島県産のハモ。脂が乗っていて、これから美味しい時期を迎えようとしています」夏の味覚、ハモ。徳島県産のハモは全国トップクラスの漁獲量を誇り、品質の良さから京阪神市場で高い評価を得ています。小松島市の元根井漁港では5月からハモ漁が始まっていて、これから夏にかけて最盛期を迎えます。6月11日も港では、底引き網漁で水揚