2025年、徳島藩の藩祖蜂須賀家政公が残した文書が発見されましたが、今回また、その家政公の文書が新たに見つかりました。今回のものは、今から440年以上も昔、家政が阿波国に入る前に記した大変古い文書、しかも見つけたのは、前回と同じ男性です。 蜂須賀家政。蜂須賀正勝の嫡男で、徳島藩の礎を築いた人物です。5月、この家政に関する新たな史料が見つかりました。 （徳島城博物館 歴史担当・森脇祟文 学芸員）「5