ライアンエアは、ブラチスラバ拠点の4機目となる機体を、冬スケジュールから配備する。これにより、パポス・ティラナ・トリノ・ワルシャワを結ぶ4路線を新設し、23路線に拡大する。年間旅客数は220万人以上を見込んでいる。投資額は4億米ドルで、1,600人以上の雇用創出効果がある。スロバキアでは、航空税の廃止や空港使用料の引き下げ、航空管制料削減といった政策がとられており、欧州で最も成長している市場だという。