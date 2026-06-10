J1番記者さんが『J1の今』を伝えるJ論チャンネル。藤原裕久｜長崎サッカーマガジン「ViSta」海江田哲朗｜スタンド・バイ・グリーン後藤勝｜青赤20倍！トーキョーたっぷり蹴球マガジン上記サイトの2人が『J1百年構想リーグ』について語った動画となります。◯関連LIVE最終順位が確定！番記者が語るJ1百年構想リーグ プレーオフラウンド第2戦レビューショー