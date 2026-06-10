治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏が自身のYouTubeチャンネルで「【マンジャロ】警察が摘発に本腰に！夢の痩せ薬か、違法使用か。元刑事が解説」を公開した。動画では、本来は糖尿病治療薬である「マンジャロ」がダイエット目的で蔓延している現状と、警察による摘発事例、そして医療業界が抱える構造的な問題について強い懸念を示している。 小比類巻氏はまず、マンジャロが本来「2型糖尿病患者の血糖値を改善するた