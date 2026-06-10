【FigLite ストリートファイター6 リュウ】 8月 発売予定 価格：7,700円 海外メーカー「52TOYS」は、アクションフィギュア「FigLite ストリートファイター6 リュウ」を8月に発売する。価格は7,700円。 本商品は対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」より孤高の格闘家「リュウ」を52TOYS FigLiteシリーズで立体