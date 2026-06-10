お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（56）が9日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜深夜0・04）に出演。かつて「地獄だな」と思った仕事を実名で明かした。この日のテーマはルッキズム。学生時代に容姿を周りから比べられた苦しんだというトークの中で、上田は「そういう意味で言うとね、芸人になって、別にルックスもいじられてなんぼぐらいの時期はあったんだけど、正直『おしゃれイズム』の