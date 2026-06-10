ロンドン・ヒースロー空港は、第3滑走路の新設により、イギリス国内線の新設が可能になるとの調査結果を発表した。調査はフロンティア・エコノミクスが実施。空港の拡張が実現された場合、ベルファスト、コーンウォール、リーズ、リバプール、ティーズサイドの5空港からヒースローへの乗り入れが可能となる可能性が高いとの見通しを示した。ヒースロー空港では過去20年間、ほぼ発着枠の上限を使用しており、航空会社は限られた発着