サンリオのマロンクリーム、ウサハナ、ウィッシュミーメル、ぼんぼんりぼんの4キャラクターが、新ユニット「Cheeristails（チアリステイルズ）」として、2026年6月9日（火）に始動した。＞＞＞チアリステイルズやメンバーをチェック！（写真8点）「チアリステイルズ」は、1980年代から2010年代にかけてデビューし、世代を超えて愛されてきた、サンリオの ”うさぎ” 4キャラクターで結成した新ユニット。ユニット名は、応援を意味