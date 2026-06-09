7月24日（金）に公開される劇場版最新作『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』。新装備での出動からダイノな恐竜との遭遇まで、ワクワクが止まらない新場面写真10点が一挙公開された。＞＞＞ワクワクな新場面写真をチェック！（写真14点）”パウパト” の愛称で大人気。テレ東系で毎週金曜夕方5時55分から大好評放送中、さらに各種配信サービスでも配信されているアニメシリーズ『パウ・パトロール』。劇場版第1弾である2021