グルメライター兼YouTuberとして活動する「はらぺこグルメ道」のひろろー氏が、「【山口県】防府市/創業100年迫る老舗！プロの本気が詰まった究極のオムライス3選！」と題した動画を公開した。山口県防府市にある創業100年に迫る老舗洋食店「ニューロンドン パリ3区」を訪れ、同店が誇るこだわりのオムライス3品を紹介している。 動画内で紹介されたのは、県内の口コミランキングで1位を獲得したこともあると