「どんな人にも、どんな場所にも、どんな時にも似合う服」をテーマに、等身大の自分らしさをスタイリングできるブランド「SHIPS any」から、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とのコラボTシャツが登場。メンズ向けのアイテムながら、オーバーサイズで女性が着てもかわいらしく仕上がっている。【写真】「PEANUTS」と「SHIPS any」の新作コラボTシャツを見る「SHIPS any: SNOOPYコラボグラフィックプリントTシャ