スヌーピーの幸せなひとときがプリントされた「SHIPS any」の新作コラボTシャツがあまりにもかわいすぎ！
「どんな人にも、どんな場所にも、どんな時にも似合う服」をテーマに、等身大の自分らしさをスタイリングできるブランド「SHIPS any」から、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とのコラボTシャツが登場。メンズ向けのアイテムながら、オーバーサイズで女性が着てもかわいらしく仕上がっている。
【写真】「PEANUTS」と「SHIPS any」の新作コラボTシャツを見る
「SHIPS any: SNOOPYコラボグラフィックプリントTシャツ」(各5940円)は、着心地のいいコットン素材が使われたデイリーユースなアイテム。サイズはM、L、X-LARGEと大きめの展開で、男性でもゆるっと着られるシルエットだ。
気になるグラフィックは3種。胸元にワンポイント入りで、バックにメインのアートがプリントされている。発色がきれいで、絵柄もスヌーピーが幸せを感じていそうなシチュエーションばかり！
ドッグハウスですやすやと眠るスヌーピーが描かれたホワイトは、あまりの寝相の悪さに思わずクスッと笑ってしまう1枚。
チャーリー・ブラウンに抱きしめられるスヌーピーを、ピーナッツギャングが笑顔で見守るホワイトのもう1種類は、胸がキュンキュンしてしまうほどかわいい！
チャコールグレーには、背中にこっそり様子をうかがうピーナッツギャングたちが描かれる。何かイタズラをしたのか、それとも失敗がバレそうでハラハラしているのか、想像が膨らむアートだ。
こちらは、同じアートがデザインされたキッズサイズの展開も！大人はバックプリントなのに対して、キッズサイズの「SHIPS any: SNOOPY コラボ グラフィック プリント Tシャツ」(5500円)はフロントにアートがデザインされている。前からだけでなく後ろからも見てみると実はおそろい！というひと技あるおそろコーデが楽しめる。サイズは120、130、140、150の4サイズ展開。
以上は、「SHIPS」のオンラインストアにて購入可能。大人のカジュアルコーデにぴったりなTシャツをぜひ手に入れて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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「SHIPS any: SNOOPYコラボグラフィックプリントTシャツ」(各5940円)は、着心地のいいコットン素材が使われたデイリーユースなアイテム。サイズはM、L、X-LARGEと大きめの展開で、男性でもゆるっと着られるシルエットだ。
ドッグハウスですやすやと眠るスヌーピーが描かれたホワイトは、あまりの寝相の悪さに思わずクスッと笑ってしまう1枚。
チャーリー・ブラウンに抱きしめられるスヌーピーを、ピーナッツギャングが笑顔で見守るホワイトのもう1種類は、胸がキュンキュンしてしまうほどかわいい！
チャコールグレーには、背中にこっそり様子をうかがうピーナッツギャングたちが描かれる。何かイタズラをしたのか、それとも失敗がバレそうでハラハラしているのか、想像が膨らむアートだ。
こちらは、同じアートがデザインされたキッズサイズの展開も！大人はバックプリントなのに対して、キッズサイズの「SHIPS any: SNOOPY コラボ グラフィック プリント Tシャツ」(5500円)はフロントにアートがデザインされている。前からだけでなく後ろからも見てみると実はおそろい！というひと技あるおそろコーデが楽しめる。サイズは120、130、140、150の4サイズ展開。
以上は、「SHIPS」のオンラインストアにて購入可能。大人のカジュアルコーデにぴったりなTシャツをぜひ手に入れて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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