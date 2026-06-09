日中5社の出資により誕生今年デビュー予定の新型車で話題になっている1台が、BYDの軽乗用EV『ラッコ』だ。発売日は7月28日に決まり、現在は車両価格当てキャンペーンを実施している。【画像】EMTの日本市場向け自動車ブランド『EMTA（エムタ）』が発表会を開催！全24枚ここにさらなるライバルが登場することが明らかになった。EMTの日本市場向け自動車ブランド『EMTA（エムタ）』が発表された。 EMTといっても