7日、北秋田市森吉の森林で火事があり、70代の女性がやけどをしました。クマよけのために鳴らした爆竹が枯草に引火したとみられています。北秋田警察署の調べによりますと、7日午前11時ごろ、北秋田市森吉の森吉山麓高原から出火しました。この火事で、タケノコ採りのために森林に入っていた八郎潟町の70代の女性が足などに軽いやけどをしました。女性とともに森林に入っていた親族の60代の女性が、火が上がっているのを発見して消