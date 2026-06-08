南極暮らしの世界で一番有名なペンギン「ピングー」が、夏のほてり肌をひんやりレスキュー！韓国皮膚科発のダーマコスメブランド「Cell Fusion C(セルフュージョンC)」とのコラボシリーズ「ピングーエディション」が、2026年6月2日よりQoo10にて先行発売中だ。Qoo10メガ割で最大31%オフ、3500円以上の購入で限定の「ピングーイヤホンケース」までついてくるとあって、ピングーファンも韓国コスメ好きも見逃せない。【写真】3500円