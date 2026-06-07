ブロガーのサヤ山 サヤさんの漫画「守ろう！！鑑賞時のマナー」がインスタグラムで投稿されて以来、2400以上の「いいね」を集めて話題に。【漫画】本編を読む双子が通う小学校の音楽会を見に行った母。体育館に並べられた椅子に座り、わが子たちが頑張る姿を動画に収めようとカメラを構えました。しかし、カメラの先には…という内容で、読者からは「災難でしたね」「気持ちは分かるけれども…」「マナー違反は絶対ダメ！」な