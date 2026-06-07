ディズニー&ピクサーの最新作『トイ・ストーリー5』の公開にあわせて、「トイ・ストーリー5」OH MY CAFEが、2026年7月3日（金）より東京、大阪、愛知、宮城にて、順次期間限定オープンする。＞＞＞オリジナルのメニューやグッズをチェック！（写真30点）おもちゃの「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」の大冒険を描く、ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー』は、世界初の長編フルCGアニメーション映画として1995年1