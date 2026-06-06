【モデルプレス＝2026/06/06】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のファイナルが6月6日、東京体育館にて開催された。「KO1KEYZ」（コイキーズ）としてデビューする12人が決定した。【写真】「日プ」最新シリーズ1位デビューの逸材◆「日プ新世界」最終順位一覧↑↓→は第3回順位発表式からのアップダウン／ポイント数1位：K.DAIKI（加藤大樹／21／愛知県）↑9／537,456p