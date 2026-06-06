「日プ新世界」から誕生「KO1KEYZ」デビューメンバー12人決定 1位は加藤大樹【1位〜12位】
【モデルプレス＝2026/06/06】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のファイナルが6月6日、東京体育館にて開催された。「KO1KEYZ」（コイキーズ）としてデビューする12人が決定した。
【写真】「日プ」最新シリーズ1位デビューの逸材
↑↓→は第3回順位発表式からのアップダウン／ポイント数
1位：K.DAIKI（加藤大樹／21／愛知県）↑9／537,456pts
2位：YOSHIKI（矢田佳暉／21／奈良県）↑1／508,787pts
3位；SIYOUNG（パク・シヨン／23／キョンギド）↑3／498,627pts
4位：SHINHAENG（オ・シンヘン／22／モクポ）↓3／481,415pts
5位；YUKI（後藤結／18／神奈川県）↑4／470,789pt
6位：ISSA（柳谷伊冴／21／群馬県）↑2／417,479pt
7位：KEITO（小野慶人／25／高知県）↑8／408,598pts
8位：YURA（安部結蘭／20／茨城県）↓6／407,595pts
9位：RYOGA（飯塚亮賀／21／群馬県）↓4／404,949pts
10位：RYUJI（杉山竜司／19／埼玉県）↑2／390,614pts
11位：KOSUKE（照井康祐／18／千葉県）↓7／381,605pts
12位：TOWA（濱田永遠／19／兵庫県）↑2／378,536pts
12人のデビューメンバーが決定するファイナル（最終回）は、二部構成で放送。第一部は12時30分よりLeminoとMnet Plusにて配信、第二部は13時30分より日本テレビ系全国ネットにて生放送、LeminoとMnet Plusにて生配信される。
YURA；てっぺんを目指すTHEセンター
YOSHIKI：猫顔のギャップ歌王
KOSUKE：ツンデレオールラウンダー
RYOGA：限界突破のFRESH‐MAN
SIYOUNG：吾輩はバチバチストイック
RICKEY：豹変するSexy太陽
ISSA：全力投球の美声少年
YUKI；男は黙ってポジティブ
K.DAIKI：新世界ギャルプリンス
K.TAKUTO：不撓不屈のDREAMER
RYUJI：沼落ちスイートボイス
OSUKE：安定感抜群キュートBOY
TOWA：マルチリンガルマンネラッパー
KEITO：遅咲きのビューティースター
KOSHIRO：覚醒の道産子サバイバー
YUMA：優しさ秘めるクールガイ
CHISATO：ふわふわ系ダンスマスター
ADAM：New World Singer
GOTEN：摩訶不思議パフォーマー
HYEONSEUNG：燃え上がるタットJOKER
KO.REN：宮崎が生んだ小顔プリンス
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
情報：Lemino
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【写真】「日プ」最新シリーズ1位デビューの逸材
◆「日プ新世界」最終順位一覧
↑↓→は第3回順位発表式からのアップダウン／ポイント数
1位：K.DAIKI（加藤大樹／21／愛知県）↑9／537,456pts
2位：YOSHIKI（矢田佳暉／21／奈良県）↑1／508,787pts
3位；SIYOUNG（パク・シヨン／23／キョンギド）↑3／498,627pts
4位：SHINHAENG（オ・シンヘン／22／モクポ）↓3／481,415pts
5位；YUKI（後藤結／18／神奈川県）↑4／470,789pt
6位：ISSA（柳谷伊冴／21／群馬県）↑2／417,479pt
7位：KEITO（小野慶人／25／高知県）↑8／408,598pts
8位：YURA（安部結蘭／20／茨城県）↓6／407,595pts
9位：RYOGA（飯塚亮賀／21／群馬県）↓4／404,949pts
10位：RYUJI（杉山竜司／19／埼玉県）↑2／390,614pts
11位：KOSUKE（照井康祐／18／千葉県）↓7／381,605pts
12位：TOWA（濱田永遠／19／兵庫県）↑2／378,536pts
◆「日プ新世界」ファイナルは二部構成で放送
12人のデビューメンバーが決定するファイナル（最終回）は、二部構成で放送。第一部は12時30分よりLeminoとMnet Plusにて配信、第二部は13時30分より日本テレビ系全国ネットにて生放送、LeminoとMnet Plusにて生配信される。
◆「日プ新世界」ファイナリスト22人キャッチコピー
YURA；てっぺんを目指すTHEセンター
YOSHIKI：猫顔のギャップ歌王
KOSUKE：ツンデレオールラウンダー
RYOGA：限界突破のFRESH‐MAN
SIYOUNG：吾輩はバチバチストイック
RICKEY：豹変するSexy太陽
ISSA：全力投球の美声少年
YUKI；男は黙ってポジティブ
K.DAIKI：新世界ギャルプリンス
K.TAKUTO：不撓不屈のDREAMER
RYUJI：沼落ちスイートボイス
OSUKE：安定感抜群キュートBOY
TOWA：マルチリンガルマンネラッパー
KEITO：遅咲きのビューティースター
KOSHIRO：覚醒の道産子サバイバー
YUMA：優しさ秘めるクールガイ
CHISATO：ふわふわ系ダンスマスター
ADAM：New World Singer
GOTEN：摩訶不思議パフォーマー
HYEONSEUNG：燃え上がるタットJOKER
KO.REN：宮崎が生んだ小顔プリンス
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
情報：Lemino
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