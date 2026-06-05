「RHC Ron Herman（RHC ロンハーマン）」は6月12日から順次、「OUR WACOAL（アワワコール）」とコラボレーションしたカップインキャミソールを販売開始します。■シンプルながらも上質な印象のキャミは、レイヤードスタイルにもぴったり同商品は、女性がインナー選びに諦めたくないデザインや着ごこち、シルエットを追及したアワワコールとのコラボアイテム。RHC ロンハーマンがOUR WACOALに型を一からオーダーしました。胸元・バ