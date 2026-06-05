RHC ロンハーマン×アワワコール。1枚でも様になるこだわりのカップインキャミソール

「RHC Ron Herman（RHC ロンハーマン）」は6月12日から順次、「OUR WACOAL（アワワコール）」とコラボレーションしたカップインキャミソールを販売開始します。

■シンプルながらも上質な印象のキャミは、レイヤードスタイルにもぴったり

同商品は、女性がインナー選びに諦めたくないデザインや着ごこち、シルエットを追及したアワワコールとのコラボアイテム。RHC ロンハーマンがOUR WACOALに型を一からオーダーしました。胸元・バックのカットラインのシルエットにこだわり、1枚でも様になるカップインキャミソールです。

下着見えしにくい華奢な肩ストラップを採用しているため、レイヤードスタイルにも活躍します。素材には、さらっとした肌触りのコンパクトコットン素材のベア天竺を使用し、シンプルながらも上質な印象に仕上げました。

左右一体型の成型カップが自然できれいなバストシルエットを整え、アンダーゴムのないフリーカッティング素材が背中の段差を軽減してズレを防ぎます。

6月12日正午からRHC ロンハーマンオンラインストア、15時よりワコールウェブストアで販売開始します。店舗では6月12日よりRHC ロンハーマン各店およびロンハーマン千駄ヶ谷店・京都店の「R」にて展開。伊勢丹新宿店本館3階マ・ランジェリーでは6月19日に発売します。

■商品概要

商品名：カップインキャミソール

カラー：BLACK / GRAY / LIGHT GRA

サイズ：M / L

価格：11,000円

（フォルサ）