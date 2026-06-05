「あの人は仕事ができる」「優秀そうだな」と感じる人は、なぜすぐにわかるのでしょうか。実は、優秀な人には共通する考え方や行動パターンがあります。話し方や仕事への向き合い方、人との接し方などに、その人の能力や思考の質が自然と表れるためです。一方で、一見すると優秀そうに見えても、実際にはそうとは限らないケースもあります。本当に優秀な人と、優秀そうに見える人にはどのような違いがあるのでしょうか。本記事では