ORANGE RANGEが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第674回に登場する。約1年ぶりの「THE FIRST TAKE」出演となった今回。披露されるのは、2006年にNHK中継の公式テーマソングとしてリリースされた楽曲「チャンピオーネ」だ。当時日本中のサッカーファンを盛り上げた本楽曲を今、「THE FIRST TAKE」にて一発撮りパフォーマンスする。◆◆◆■ORANGE RANGE (RYO) コメント「チャンピオーネ」は2006年のNHK中