資産運用会社のレオス・キャピタルワークスが、6月3日に新体制を発表。リストには共同創業者の1人である藤野英人氏の名前はなく、レオスから離れることを明らかにした。 当初は取締役としてレオスに残る予定だったが、アニメーション事業の創出やスタートアップ支援などに携わりたいとの意向を受け、任期満了のタイミングで取締役を退任することになったという。 関連記事：ビットコインなどの暗号資産は「