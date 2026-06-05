元「モーニング娘。」メンバーでタレントの辻希美さんと俳優の杉浦太陽さんの長女、モデルの希空さん（18）が2026年5月28日に公式YouTubeチャンネルを更新。シフォンケーキを作る様子をアップした。ピンチだらけのシフォンケーキ作りに「つらい...」お菓子作りが趣味だと公言している希空さん。今回の動画では、一番得意なシフォンケーキを作るという。いつもはアールグレイの紅茶の茶葉を使ったシフォンケーキが多いそうだが、初