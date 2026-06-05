5月31日、天皇陛下と長女愛子さまは東京新宿区にある明治神宮球場に足を運ばれた。【写真】1988年夏の甲子園、始球式での浩宮さま（現在の天皇陛下）。躍動感あふれる美しい投球フォーム愛子さまが“チェンジアップの握り方”を質問された「よく晴れたスポーツ日和のこの日、神宮球場では東京6大学野球の早慶戦が行われていました。陛下と愛子さまは4回が終了した時点で球場に入られ、両チームの選手らはグラウンドに並んで脱帽