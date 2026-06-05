6月4日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、コメの自給体制にまつわる問題について取り上げた。 番組では、まず読売新聞の記事を紹介。 政府が国会に提出した食糧法の改正案に触れ、コメ農業が抱える様々な問題について掘り下げていく。 大竹まこと「コメ農家の老齢化ってどういう意味かっていうと、漁業なんかも含めて、若い人たちにとって魅力的な仕事じゃなくなってると。だから老人ばかりになってい